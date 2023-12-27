MKE Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi

HAKEM Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı olayı ile ilgili soruşturmada tutuklanan MKE Ankaragücü Kulübü eski başkanı Faruk Koca, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Trendyol Süper Lig'de 11 Aralık'ta Eryaman Stadyumu'nda oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rize spor maçının bitiş düdüğünün ardından hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıda bulunan MKE Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca, soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Hakkında iddianame düzenlenen Koca, avukatlarının tutukluluğa yaptığı itirazın kabul edilmesi üzerine, tutuksuz yargılanmak üzere Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi. Faruk Koca ile birlikte tutuklanan Yunus Şahin ve Kenan Çetinkaya'nın ise tutukluluk hali devam ediyor.

YUMRUKLU SALDIRI

11 Aralık'ta Eryaman Stadı'nda 1-1 eşitlikle biten Trendyol Süper Lig maçının ardından sahaya inen Faruk Koca, müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'e yumrukla saldırmıştı. Darbeyle yere düşen Meler'e yerde diğer sanıklar tekme atmıştı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Koca hakkında, 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama', 'Tehdit' ve 'Yasak alanlara girme', diğer sanıklar hakkında da 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' ve 'Yasak alanlara girme' suçlarından ceza talep edilmişti.