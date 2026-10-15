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MKE Ankaragücü Başkanı Alparslan, CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu ile görüştü

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MKE Ankaragücü Başkanı Alparslan, CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu ile görüştü
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MKE Ankaragücü Başkanı İlhami Alparslan ile Başkan Yardımcısı Mehmet Can Yavuz'u CHP Genel Merkezi'nde kabul etti. Görüşme, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MKE Ankaragücü Başkanı İlhami Alparslan ile Başkan Yardımcısı Mehmet Can Yavuz'u CHP Genel Merkezi'nde kabul etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MKE Ankaragücü Başkanı İlhami Alparslan ve Başkan Yardımcısı Mehmet Can Yavuz ile bir araya geldi.

Görüşme CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA
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