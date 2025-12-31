MKE'den 450'den fazla ağır silah sistemi teslimatı /Haber eklendi

Mke'den 450'den fazla ağır silah sistemi teslimatı

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi ( Mke ), 2025 yılında 450'den fazla ağır silah ve silah sistemlerinin teslimatını başarıyla gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Mke'den yapılan açıklamada, "Makine ve Kimya Endüstrisi olarak başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere savunma sanayi şirketleri ve uluslararası iş ortaklarına yerli ve verimli ürünler sunarak hem sektöre hem de ülkemize katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda 2025 yılında; 95 milyondan fazla hafif silah mühimmatı, 990 binden fazla roket, patlayıcı ve ağır silah mühimmatı, 2 bin 950'den fazla uçak bombaları, 17 binden fazla hafif silah, 450'den fazla ağır silah ve silah sistemlerinin teslimatını başarıyla gerçekleştirdik. MKE olarak 'etkili-basit-ucuz' yaklaşımıyla üretilmeyeni üretmeye, özgün tasarımlar ile kendi sistemlerimizi geliştirmeye yönelik 25 yeni Ar-Ge projesini 2025 yılında hayata geçirdik" ifadelerine yer verildi.

'MİLLETİMİZİN DESTEĞİNİ HER ZAMAN YANIMIZDA HİSSETTİK'

MKE'nin, 1 yılda 18'i yurt içi ve 15'i yurt dışı olmak üzere toplam 33 fuar ve etkinlikte yer aldığı belirtilerek, "Milli gücümüze güç katmak için toplamda 384 yeni tezgah, hat ve tesis için yatırım planımızı hayata geçirdik. Hayata geçirdiğimiz bu yatırımlarla 2025 yılı 'Defence News Top100' listesinde geçen seneye göre 4 basamak yükselerek 1,2 milyar dolar ciro ile 80'inci sırada yer aldık. Milletimizin desteğini her zaman yanımızda hissettik. Sosyal medya hesaplarımızdan 900 binin üzerinde takipçi sayısına eriştik. Tarihimiz ile yüksek teknolojili ürünlerimizi bir araya getirdiğimiz MKE İmalat-ı Harbiye Müzemizde bir yıl içinde 30 binden fazla ziyaretçiyi ağırladık" denildi.