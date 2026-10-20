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MKE, 155 mm obüs mühimmatı kapasitesini bu yıl 54 kat artıracak

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MKE, 155 mm obüs mühimmatı kapasitesini bu yıl 54 kat artıracak
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MKE, 155 mm obüs mühimmatı üretim kapasitesini 54 kat artıracak. Kırıkkale, Kırşehir ve Samsun'daki yatırımın bu yıl tamamlanması beklenirken, artışın TSK'nın mühimmat ihtiyacına ve stratejik tedarik güvenliğine katkı sağlaması hedefleniyor.

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi A.Ş. ( Mke ), yeni üretim altyapısı yatırımlarıyla 155 mm obüs mühimmatı üretim kapasitesini 54 kat artıracak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; Mke'nin yatırım hamlesinin önemli başlıklarından birini oluşturan 155 mm obüs mühimmatları, modern harp sahasında topçu birliklerinin ateş gücünü destekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'yla birlikte dünya genelinde artan mühimmat ihtiyacı, bu alandaki üretim kapasitesinin önemini daha da artırıyor. Silah sistemleri MKE tarafından üretilen FIRTINA, PANTER, GÜRHAN ve ATTİLA obüsleri başta olmak üzere farklı topçu sistemlerinde kullanılan 155 mm mühimmatlar, uzun menzilli ateş desteği sağlıyor. Kapasite artışıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin mühimmat ihtiyaçlarının karşılanmasına ve Türkiye'nin stratejik tedarik güvenliğinin güçlendirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor. MKE'nin 155 mm mühimmat ürün ailesinde yüksek infilaklı tahrip, uzun menzilli ve eğitim amaçlı olmak üzere 7 farklı model bulunuyor. Farklı menzil ve kullanım özelliklerine sahip bu mühimmatlar, operasyonel görevlerden personelin atış eğitimlerine kadar geniş bir alanda kullanılıyor. Kırıkkale, Kırşehir ve Samsun başta olmak üzere farklı üretim merkezlerinde yürütülen yatırım hamlesinin bu yıl içerisinde tamamlanması ve üretim kapasitesinin 54 kat artması bekleniyor. MKE, bu yatırımlarla mühimmat üretim altyapısını güçlendirerek yerli ve milli üretim kabiliyetlerini daha ileri taşınmasını hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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