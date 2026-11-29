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Mısır ile Almanya, Yukarı Mısır'daki su ve kanalizasyon hizmetlerinin iyileştirme projesinin ikinci etabına finansman sağlamak amacıyla 25 milyon avro değerinde yeni bir anlaşma imzaladı.

Mısır ve Almanya arasında 2011 yılında imzalanan "Kalkınma İçin Borç Mübadelesi Programı" kapsamındaki "Yukarı Mısır içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerini iyileştirme projesinin" ikinci etabına finansman sağlamak için yeni bir anlaşma imzalandı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, projenin 25 milyon avroluk ikinci dilimine ilişkin anlaşma Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz'in huzurunda imzalandı.

Abdulati, Yukarı Mısır içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerini iyileştirme projesinin ikinci etabının, Yukarı Mısır halkının yaşam şartlarını iyileştirmek adına atılan önemli bir adım olduğunu ve iki ülke arasındaki dayanışmayı gösterdiğini kaydetti.

Abdulati, "Kalkınma İçin Borç Mübadelesi Programının" yenilikçi kalkınma finansmanı açısından başarılı bir model olmakla kalmayıp Mısır'ı borç yükünden kurtardığını ve kalkınma projelerinin hayata geçirilmesine katkı sağlayan yatırımlara dönüştüğünü ifade etti.

Mısır-Almanya Kalkınma İçin Borç Mübadelesi Programı, Mısır'ın Almanya'ya olan vadesi gelmiş borç taksitlerinin nakit olarak ödenmesi yerine yerel kalkınma projelerine dönüştürüldüğü bir kalkınma finansmanı mekanizması. Bu mekanizmaya göre, borçların karşılığı olan tutarlar yerel para birimi cinsinden iki taraf arasında mutabık kalınan kalkınma projelerinin finansmanında kullanılıyor.

2011 yılından bu yana devam eden borç mübadelesi programıyla silinerek projelere dönüştürülen borç miktarının 2025 sonunda 340 milyon avroya ulaştığı ifade ediliyor.

Kaynak: AA