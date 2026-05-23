Haberler

Mısır'ın en büyük deve pazarında, satıcılar kurbanlıklara manilerle müşteri çekiyor

Mısır'ın en büyük deve pazarında, satıcılar kurbanlıklara manilerle müşteri çekiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kurban Bayramı öncesi Mısır'ın en büyük deve pazarı Burkaş'ta satıcılar, maniler söyleyip dans ederek müşteri çekiyor. Pazarda yerli ve ithal develer açık artırmayla satılıyor.

Kurban Bayramı öncesinde yoğun günlerin yaşandığı Mısır'ın en büyük deve pazarı Burkaş'ta satıcılar, maniler söyleyerek müşteri çekiyor.

Burkaş, Mısır'da Kurban Bayramı öncesi deve eti sevenlerin uğradığı en önemli pazarlardan biri.

Giza kentinin kuzeybatısında, şehir merkezinden uzak Burkaş bölgesinde bulunan deve pazarı, Kurban Bayramı öncesi yoğun günler yaşıyor.

Orta Doğu'nun en eski deve pazarlarından Burkaş, ülkenin dört bir yanından kurbanlık deve almak isteyen Mısırlıların akınına uğruyor.

Satışlar, açık arttırma ve pazarlık usulüyle yapılıyor

Cuma ve pazar günleri kurulan pazarda satışlar, açık arttırma ve pazarlık usulüyle gerçekleştiriliyor.

Mısır'daki yerli develerin yanı sıra pazarda Libya ve Sudan'dan getirilen develer de satılıyor.

Mısır Tarım Bakanlığı verilerine göre Bukraş'ta yıl boyunda yaklaşık 150 bin deve satışı gerçekleşiyor. Pazara getirilen develer önce veteriner kontrolünden geçiyor daha sonra satışa çıkarılıyor.

Kontrolleri yapılan develer, hem burada satılıyor, hem de ülkenin diğer kentlerindeki pazarlara naklediliyor.

Manilerle, danslarla müşteri çekmeye çalışıyorlar

Develer açık alanlarda satışa çıkarken, satıcılardan bazısı maniler söyleyerek, bazısı devesini süsleyerek, bazısı da dans ederek müşteri çekmeye çalışıyor.

Satıcılar, müşteri kazanmak için birbiriyle yarışırken, bayram öncesi ebeveynleriyle pazarı gezen çocuklar ise develerle fotoğraf çektiriyor.

Develerin ağırlığı 300 ile 700 kilogram arasında değişiyor

Mısır Çiftçiler Sendikası Başkanı Hüseyin Abdurrahman Ebu Saddam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geniş bir alana kurulu Burkaş'ın Mısır'ın en önemli deve pazarı ve deve eti sevenlerin uğrak yeri olduğunu söyledi.

Develerin ağırlığının 300 kilo ile 700 kilogram arasında değiştiğini ifade eden Ebu Saddam, develerin satışının diğer büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklara oranla daha düşük kaldığını belirtti.

Fiyatlar ağırlığına ve cinsine göre değişiyor

Deve satıcısı Halid Seyyid ise Burkaş'ta yerli ve ithal çeşitli deve cinsleri bulunduğunu, fiyatların ise ağırlığına ve cinsine göre değiştiğini söyledi.

Seyyid, kurbanlık olması için en az 5 yaşını doldurmuş olması gereken develerin fiyatlarının 1500 dolardan başlayıp 3500 dolara kadar çıktığını ifade etti.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'na günler kala Kenan Yıldız şoku

Dünya Kupası öncesi korkulan oldu
Aziz Yıldırım özel uçakla Şanlıurfa'ya gitti

Aziz Yıldırım özel uçakla Şanlıurfa'ya gitti
Aziz Yıldırım Şanlıurfa Fenerbahçeliler derneğine giriş yaptı! Salonda adım atacak yer kalmadı

Salona giriş yapınca olanlar oldu!
Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü

Kredi çekeceklere kötü haber! TCMB gece yarısı yeni karar aldı
Perinaz Shiri, İran'ı karıştıran dansına açıklık getirdi

Savaş halindeki İran'ı karıştıran dansına açıklık getirdi

Tokyo’da gezen Türk çift Icardi ile karşılaştı: Oha Icardi, şaka gibi vallahi

Tokyo’da gezen Türk çifti şaşırtan olay: Oha, şaka gibi vallahi

Pedro Sanchez'in başkanlığını yaptığı Sosyalist Enternasyonal'den mutlak butlan kararına tepki

Erdoğan ve Bahçeli'nin övdüğü liderden mutlak butlan tepkisi