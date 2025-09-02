Mısır, Çin ile Ekonomik İlişkilerini Güçlendirmeye Hazır

KAHİRE, 2 Eylül (Xinhua) -- Mısır'ın Endüstriyel Kalkınmadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Sanayi ve Ulaştırma Bakanı Kamil el-Vezir, özellikle ekonomi alanında Çin'le ilişkilerini daha da geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Vezir pazartesi günü yaptığı açıklamada Mısır'ın en büyük ticaret ortağının Çin olduğunu vurgulayarak, daha fazla Çinli şirketin Mısır'a yatırım yapmasını beklediklerini belirtti.

Bakan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin elçisi olarak Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen kutlamalara katılacak.

Mısır-Çin ilişkilerinin gücüne dikkat çeken Vezir, iki ülkenin 2014'ten bu yana kapsamlı stratejik ortaklık yürüttüğünü hatırlattı.

2024 yılında İki ülke arasında imzalanan Çin-Mısır kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının uygulama çerçevesine atıfta bulunan Vezir, anlaşmanın önceki yıllarda elde edilen somut başarılar temelinde ikili ilişkileri geliştirmek ve bir üst seviyeye yükseltmek üzere bir yol haritası işlevi gördüğünü ifade etti.

Vezir, Çin'de işbirliği fırsatlarını görüşmek ve ülkesine daha fazla Çinli yatırım çekmek amacıyla Çinli liderler ve Çinli büyük şirketlerin temsilcileriyle bir araya gelecek.