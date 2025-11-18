Mısır Batı Çölü'nde Yeni Doğalgaz Sahası Keşfetti

KAHİRE, 18 Kasım (Xinhua) -- Mısır Petrol Bakanlığı, Batı Çölü'nde yeni bir doğalgaz sahası keşfettiklerini belirterek, ilk testlere göre sahanın günlük 36 milyon standart fit küpün (yaklaşık 1 milyon metreküp) üzerinde üretim kapasitesine sahip olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan pazartesi günü yapılan açıklamada keşfin, Mısır enerji sektörünün önde gelen şirketlerinden Khalda Petroleum tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Elektrik ölçüm kayıtlarına göre önemli doğalgaz rezervi içeren bölgelerin belirlenmesinin ardından Gomana-1 adlı keşif kuyusunun açıldığını belirten bakanlık, kuyunun rezerv testleri ve ön değerlendirme çalışmalarının sürdüğünü ve şirketin kuyuyu 2 gün içinde üretime hazır hale getirmeye çalıştığını aktardı.

Söz konusu keşif, Khalda Petroleum ve uluslararası ortağı Apache Corporation'ın Batı Çölü'ndeki petrol ve doğalgaz kaynaklarını geliştirme yönündeki faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdiği keşiflerin sonuncusu olarak kayıtlara geçti.

Açıklamada sahadan sağlayacağı ek üretimin, Mısır'ın yerli üretimi artırma ve bölgesel bir enerji merkezi olma stratejisine destek sağlayacağını vurgulandı.

Mısır, son yıllarda doğalgaz üretimindeki düşüş eğilimine rağmen petrol ve doğalgaz üretimini artırma çabalarını sürdürüyor. Başbakan Mustafa Medbuli, ağustos ayında yaptığı açıklamada ülkenin mevcut doğalgaz üretiminin günlük 4,1 milyar fit küp olduğunu ve 2027 yılına kadar bu rakamın günlük 6,6 milyar fit küpe çıkarılmasının beklendiğini ifade etmişti.