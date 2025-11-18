Haberler

Mısır Batı Çölü'nde Yeni Doğalgaz Sahası Keşfetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır Petrol Bakanlığı, Batı Çölü'nde günlük 36 milyon standart fit küp üretim kapasitesine sahip yeni bir doğalgaz sahası keşfettiklerini açıkladı. Bu keşif, Mısır'ın enerji üretimini artırma stratejisi açısından önem taşıyor.

KAHİRE, 18 Kasım (Xinhua) -- Mısır Petrol Bakanlığı, Batı Çölü'nde yeni bir doğalgaz sahası keşfettiklerini belirterek, ilk testlere göre sahanın günlük 36 milyon standart fit küpün (yaklaşık 1 milyon metreküp) üzerinde üretim kapasitesine sahip olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan pazartesi günü yapılan açıklamada keşfin, Mısır enerji sektörünün önde gelen şirketlerinden Khalda Petroleum tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Elektrik ölçüm kayıtlarına göre önemli doğalgaz rezervi içeren bölgelerin belirlenmesinin ardından Gomana-1 adlı keşif kuyusunun açıldığını belirten bakanlık, kuyunun rezerv testleri ve ön değerlendirme çalışmalarının sürdüğünü ve şirketin kuyuyu 2 gün içinde üretime hazır hale getirmeye çalıştığını aktardı.

Söz konusu keşif, Khalda Petroleum ve uluslararası ortağı Apache Corporation'ın Batı Çölü'ndeki petrol ve doğalgaz kaynaklarını geliştirme yönündeki faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdiği keşiflerin sonuncusu olarak kayıtlara geçti.

Açıklamada sahadan sağlayacağı ek üretimin, Mısır'ın yerli üretimi artırma ve bölgesel bir enerji merkezi olma stratejisine destek sağlayacağını vurgulandı.

Mısır, son yıllarda doğalgaz üretimindeki düşüş eğilimine rağmen petrol ve doğalgaz üretimini artırma çabalarını sürdürüyor. Başbakan Mustafa Medbuli, ağustos ayında yaptığı açıklamada ülkenin mevcut doğalgaz üretiminin günlük 4,1 milyar fit küp olduğunu ve 2027 yılına kadar bu rakamın günlük 6,6 milyar fit küpe çıkarılmasının beklendiğini ifade etmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim

Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nilsu Berfin Aktaş'ın gizemli aşkı ortaya çıktı

Aylarca sakladığı ilişki gün yüzüne çıktı: İlk fotoğraf geldi
Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu: Rezil ettiler

Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu
Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma imkanı! YÖK Başkanı tarih verdi

Erdoğan'dan tam destek! Eğitimde köklü değişiklik gelecek yıl başlıyor
Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu

Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu
Nilsu Berfin Aktaş'ın gizemli aşkı ortaya çıktı

Aylarca sakladığı ilişki gün yüzüne çıktı: İlk fotoğraf geldi
Türkiye'nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğinde

Çocukları yıkan haber! Türkiye'nin köklü firması iflasın eşiğinde
Usta gazetecinin mirasında aile krizi: Vasiyet iptal davası açıldı

Usta gazetecinin mirasında aile krizi: Vasiyet iptal davası açıldı
Leroy Sane'nin dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta

Dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu

Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu
Yanlış duymadınız! Hat-trick yaptı havaalanının ismini değiştirdi

Bu havaalanının ismi değişti! Nedenine şaşıracaksınız
Trafik sigortasında yeni dönem: Engellilere özel indirimli trafik poliçesi başlıyor

Araç sahiplerine müjde! Sigortaya ek indirim geliyor
Altın ve gümüşte 100 milyarlık oyun! 21 şüpheli gözaltına alındı

Altın ve gümüşte 100 milyarlık oyun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.