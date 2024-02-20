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Mısır Araştırma Enstitüsü Yerli Mısır Tohumlarını Yerli Firmaya Sattı

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Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Arifiye ilçesinde faaliyet gösteren Mısır Araştırma Enstitüsü, yerli firma Cas Seed Tohumculuk ile ADA-523 ve Kale çeşitleri için 7 yıllık üretim ve pazarlama sözleşmesi imzaladı. Enstitü, daha önce de 9 yerli mısır çeşidini tohumculuk firmalarına devretmişti.

Mısır Araştırma Enstitüsünün iki çeşit yerli mısır tohumu, yerli firma tarafından satın alındı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Arifiye ilçesinde mısır ve buğday çeşitleri üzerinde çalışmalar yürüten enstitünün müdürü Bülent Cengiz, yerli firma Cas Seed Tohumculuk ile "ADA-523" ve "Kale" çeşitleri için 7 yıllık üretim ve pazarlama sözleşmesi imzalandığını bildirdi.

Cengiz, enstitünün kuruluşundan bu yana 30'un üzerinde yerli ve milli mısır çeşidi geliştirdiğini aktararak, Türkiye'nin birçok bölgesinde üretimde olan 9 mısır çeşidini, 9 yerli tohumculuk firmasına sözleşmeyle devrederek ülke tarımına hizmet etmeye devam ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı Mısır Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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