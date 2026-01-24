ABD'in Minneapolis Kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi Protesto Edildi

MINNEAPOLIS, 24 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde düzenlenen protesto eylemine katılan insanlar, 23 Ocak 2026.

Cuma günü sokaklara dökülerek havalimanı yollarını kapatan protestocular, yüzlerce işletmeyi kapatarak, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin kaldırılmasını talep eden bir gösteri düzenledi. Organizatörlere göre protesto, Minnesota tarihinin en büyük gösterilerinden biri olarak kayda geçti.

Protestolar, şehri ayağa kaldıran ölümcül bir silahlı saldırının ardından başlamıştı. 7 Ocak'ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi ajanı Jonathan Ross, bir göçmenlik operasyonu sırasında 37 yaşındaki yerel sakin ve ABD vatandaşı Renee Good'u vurarak öldürmüştü. (Fotoğraf: Xinhua)