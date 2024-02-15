UKOME'den İstanbul'da taksi kararı! Minibüs ve taksi dolmuşlar normal taksiye çevrilecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, taksilerle ilgili yeni bir karar alındı. Buna göre kentteki minibüs ve taksi dolmuşlardan 8+1 taksiye dönüştürülen 1755 araçtan 1038'i normal taksiye çevrilecek. Böylece 8+1 dolmuş taksilere, 4+1 taksiye geçme hakkı tanınmış oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, minibüs ve taksi dolmuştan 8+1 taksiye dönüştürülen 1755 araçtan 1038'inin normal taksiye çevrilmesine karar verildi.
8+1 DOLMUŞLAR TAKSİ OLACAK
UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi.
Toplantıda, taksi dolmuş ve minibüsten 8+1 taksiye dönüşen 1755 aracın dönüşüm taahhüt maddesinde değişiklik öneren gündem maddesi görüşüldü.
Gündem maddesinde, 1755 araçtan 1038'ine, normal taksi olan 4+1'e geçme hakkı tanınırken, 717 aracın ise aynı şekilde 8+1 olarak faaliyet göstermeye devam etmesi teklif edildi. Söz konusu teklif oy çokluğuyla kabul edildi.