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UKOME'den İstanbul'da taksi kararı! Minibüs ve taksi dolmuşlar normal taksiye çevrilecek

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, taksilerle ilgili yeni bir karar alındı. Buna göre kentteki minibüs ve taksi dolmuşlardan 8+1 taksiye dönüştürülen 1755 araçtan 1038'i normal taksiye çevrilecek. Böylece 8+1 dolmuş taksilere, 4+1 taksiye geçme hakkı tanınmış oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, minibüs ve taksi dolmuştan 8+1 taksiye dönüştürülen 1755 araçtan 1038'inin normal taksiye çevrilmesine karar verildi.

8+1 DOLMUŞLAR TAKSİ OLACAK

UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi.

Toplantıda, taksi dolmuş ve minibüsten 8+1 taksiye dönüşen 1755 aracın dönüşüm taahhüt maddesinde değişiklik öneren gündem maddesi görüşüldü.

Gündem maddesinde, 1755 araçtan 1038'ine, normal taksi olan 4+1'e geçme hakkı tanınırken, 717 aracın ise aynı şekilde 8+1 olarak faaliyet göstermeye devam etmesi teklif edildi. Söz konusu teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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