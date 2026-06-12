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Kadın mimar TKDK desteğiyle Çorum'da süt çiftliği kurdu

Kadın mimar TKDK desteğiyle Çorum'da süt çiftliği kurdu
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Çorum'da mimar Serap Yıldırım, TKDK'dan aldığı 20,4 milyon lira hibeyle köyünde AB standartlarında süt üretim çiftliği kurdu. Günlük 3 ton süt hedefleyen Yıldırım, ilerleyen süreçte damızlık hayvan satışı da yapmayı planlıyor.

Çorum'da yaşayan mimar Serap Yıldırım, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle köyünde kurduğu çiftlikte süt üretimine başladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, asıl mesleği mimarlık olan Yıldırım, hayvancılık yatırımını profesyonel zemine oturtmak ve TKDK'nin proje başvuru sahiplerinde aradığı mesleki tecrübe şartını karşılamak amacıyla Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tarım Teknolojisi programını tamamladı.

Laçin ilçesine bağlı Mescitli köyünde Avrupa Birliği standartlarında süt üretim çiftliği kurmak için IPARD III Programı 3. Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında TKDK'ye 30 milyon liralık proje sunan Yıldırım, projesinin kabul edilmesiyle 20 milyon 400 bin lira hibe almaya hak kazandı.

Kendi tasarladığı çiftlikte üretime başlayan Yıldırım, "Seyir terasında bulunan tesisimin kapasitesini 102 sağmal büyükbaş hayvan olarak planladım. Gebe 100 hayvan alarak işletmemi aktif hale getirdim. Kısa zamanda doğumların tamamlanmasıyla günlük en az 3 ton süt üretmeyi hedefliyorum. 2 çalışanımla işleri yürüttüğüm çiftliğimde ilerleyen süreçte damızlık hayvan satışı da yaparak ilimiz hayvancılık sektörüne katkı sağlayacağım." ifadesini kullandı.

Yıldırım, işletmeyi kendi imkanlarıyla kurmasının mümkün olmadığını vurgulayarak, yatırım sürecinde devletin TKDK aracılığıyla sağladığı desteği her aşamada yanında hissettiğini, kurum çalışanlarının kendisine önemli katkı sunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Betül Balabaz
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