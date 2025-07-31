Milli Sporculardan Beden Eğitimi Öğretmeni Ataması İçin Başvurular Alınıyor

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Milli Eğitim Bakanlığı, beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacını karşılamak için 19 kontenjan için sözleşmeli öğretmen ataması yapacak. Başvurular 11-15 Ağustos'ta alınacak ve sonuçlar, Nisan 2025'te ilan edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi eğitim kurumlarının beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla 19 kontenjan için milli sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, başvurular 11-15 Ağustos'ta alınacak.

Başvurular 18-20 Ağustos'ta öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce değerlendirilecek.

Ardından Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uygun görülen başvurulara ilişkin bilgiler ile adayların sisteme yüklediği belgeler 27 ve 28 Ağustos'ta il milli eğitim müdürlüklerince incelenerek, uygun başvurular onaylanacak.

Atama sonuçları, "2025 Nisan Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu" kapsamında yapılacak atamalarla ilan edilecek.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
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