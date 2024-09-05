Milli Sporcular Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Gümüş Madalya Kazandı

(ANKARA) - Paris2024 Paralimpik Oyunları'nda Milli para okçuları Sadık Savaş ve Merve Nur Eroğlu ile Milli para halterci Besra Duman gümüş madalya aldı.

Milli para okçular Sadık Savaş ve Merve Nur Eroğlu'ndan oluşan klasik yay karışık takımı, finalde İtalya'ya mağlup olarak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı gümüş madalya ile tamamladı. Sadık Savaş ve Merve Nur Eroğlu klasik yay takımda Türkiye'ye ilk paralimpik madalyasını kazandıran sporcular oldu.

Milli para halterci Besra Duman, kadınlar 55kg mücadelesinde 113kg'luk kaldırışıyla Paris 2024 Paralimpik Oyunlar ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı. Para halterci Besra Duman, Tokyo 2020'de elde ettiği bronzu gümüş madalyaya çevirdi ve 23 yaşında ikinci paralimpik madalyasını kazandı.