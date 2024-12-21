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Milli Judocu Emre Yazgan'ın Cenazesi İstanbul'a Gönderildi

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Erzurum'un Palandöken Dağı'nda çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli judocu Emre Yazgan'ın cenazesi, Erzurum'dan uçakla İstanbul'a gönderildi. Cenazeyi Judo Federasyonu Başkanı ve diğer yetkililer uğurladı.

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığda hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan'ın cenazesi uçakla İstanbul'a gönderildi.

Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi Kocaeli Judo Milli Takımı sporcularının kondisyon depolamak için Palandöken Dağı'nın Sultan Sekisi mevkisinde yaptıkları yürüyüş sırasında meydana gelen çığ sonucu hayatını kaybeden milli judocu Emre Yazgan'ın cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Erzurum Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı morguna kaldırıldı.

Buradaki işlemlerin ardından Erzurum Havalimanı'na götürülen Yazgan'ın cenazesi uçakla İstanbul'a gönderildi; cenazenin oradan da Kocaeli'ye götürüleceği belirtildi.

Milli sporcunun cenazesini, Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, eski Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve antrenörler uğurladı.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
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