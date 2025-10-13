Milli Boksör Buse Naz Çakıroğlu'ndan KTÜ Rektörüne Ziyaret

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'yı makamında ziyaret etti.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Çuvalcı ziyarette aynı zamanda KTÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Egzersiz ve Spor Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Çakıroğlu ile bir süre sohbet etti.

Çuvalcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, üniversite olarak bilimsel üretkenlik kadar sporda da Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden öğrenciler yetiştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Çakıroğlu gibi azimli, disiplinli ve milli ruhla hareket eden sporcuların, gençlere örnek olduğuna işaret eden Çuvalcı, "2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda da kendisine yürekten başarılar diliyorum. KTÜ Ailesi olarak her zaman yanında olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Çakıroğlu ise Yaz Olimpiyat Oyunları'nda, Türkiye'yi temsil edecek olmanın gururunu yaşadığını, eğitimine KTÜ'de devam etmekten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Ziyarette, Çakıroğlu'na Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahittin Kahveci, Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatih Kırkbir, Beden Eğitimi Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. Burakhan Aydemir ve Beden Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Zafer Gayretli de eşlik etti.