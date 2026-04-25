Milli Bilinç Kampı'na katılan izciler, kınalı saçlarıyla atalarının yolunda

Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Alay Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı kapsamında saçlarına kına yakılan ve asker çorbası içen yaklaşık 2 bin izci, 57. Alay'ın 111 yıl önce yürüdüğü yolda ecdadı andı.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Eceabat ilçesi sınırlarındaki Kocadere Kamp Alanı'na 22 Nisan'da gelen izciler burada, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türk Kızılay, Dünya İzcilik Vakfı ve Beşir Derneğinin destekleriyle kurdukları çadırlarda kaldı.

Türkiye'nin 47 ili ve 8 ülkeden gelen yaklaşık 2 bin izci ve izci lideri, 57. Alay'ın karargah olarak kullandığı alanda sabah ezanıyla uyanıp, yürüyüş hazırlıklarına başladı.

Gençler, kendileri için hazırlanan asker çorbası ve hamur kızartmalarıyla kahvaltı yaptı.

Kampı ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy da izcilerin saçlarına kına yaktı.

Mehter takımı eşliğinde Türk bayraklarıyla yola çıkan izciler, Conkbayırı'na ulaşıp yürüyüşü tamamlayacak.

Rota kapsamında 57. Alay'ın 111 yıl önce ilerlediği güzergahta, savaşın yaşandığı cepheler de ziyaret edilecek.

"İzcilerimiz atalarının yürüdüğü yoldan yürüyecekler"

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, AA muhabirine, kampın bu yıl 25. kez düzenlendiğini söyledi.

Bütün gece hamurların kızartıldığını, çorba hazırlandığını anlatan Subaşı, "İzcilerimiz sabah ezanıyla uyandı. Ardından hazırlıklarını tamamladılar. Şimdi aynı dedeleri gibi hamur kızartmalarını yiyip çorbalarını içiyorlar. Dedeleri gibi aynı yoldan yürüyüp aynı saatlerde Conkbayırı'na ulaşacaklar. İnşallah dedelerinin, onların nasıl birer genç olmasını istediğini düşünerek, tefekkür ederek geri dönecekler." dedi.

Yürüyüşe İstanbul'dan katılan 12 yaşındaki Hatice Zeynep Şen de burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Ben kampa üçüncü kez katılıyorum. Dedelerimizin canlarını vermek için gözlerini bir kez bile kırpmayı düşünmedikleri bu yolda tekrar yürümek çok gurur verici." diye konuştu.

Abdullah Bedir de çok farklı duygular içinde olduklarını, ataları gibi top ve tüfek sesiyle uyandığını dile getirdi.