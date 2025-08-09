Midyat Belediyesi'nden Yeni Ek Hizmet Binası

Midyat Belediyesi, ek hizmet binasının temeli atıldı.

Temel atma töreninde konuşan Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, mevcut ana belediye binasının 40 yıllık bir yapı olduğunu söyledi.

Şahin, şunları kaydetti:

"1987 yılında dönemin şartlarına göre inşa edilen binamız artık günümüz ihtiyaçlarına cevap veremiyor. Belediye birimlerimizin farklı binalarda hizmet vermesi, vatandaşlarımız açısından zorluk oluşturuyordu. Yeni bir belediye binasının maliyeti 400 milyon lira olacağı için mevcut binamızın arkasındaki atıl durumda bulunan otopark alanını değerlendirme kararı aldık. Bu projeyi yaklaşık 40 milyon lira, ihale bedeli ise 28 milyon 686 bin liraya mal edeceğiz. Böylece yeni binanın maliyeti, sıfırdan yapılacak bir binanın onda biri kadar olacak. Yeni ek binanın 9 ay içinde tamamlanacak. Bu binada farklı binalarda hizmet veren birimlerimiz toplanacak. Vatandaşlarımızın belediye hizmetlerine erişiminde büyük kolaylık sağlayacak. İlçemize hayırlı uğurlu olsun.

Konuşmanın ardından binanın temeli atıldı.