Haberler

Midilli'de şap hastalığı nedeniyle hayvancılık ürünlerine kapsamlı kısıtlama getirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Midilli Adası'nda tespit edilen şap hastalığı sonrası Tarım ve Gıda Bakanlığı, hayvancılık ürünlerine yönelik kapsamlı kısıtlamalar getirdi. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yanı sıra süt ve et ürünlerinin adadan çıkarılması yasaklandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, hastalığın, adanın Pelopi bölgesindeki bir büyükbaş hayvan işletmesinde görülmesinin ardından Tarım ve Gıda Bakanlığı tarafından acil önlemler alındı.

Alınan kararlar kapsamında, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yanı sıra süt ve et ürünlerinin adadan çıkarılması yasaklanırken, kesim faaliyetleri de geçici olarak durduruldu.

Yetkililer, Midilli genelinde 3 kilometrelik koruma bölgesi, 10 kilometrelik gözetim bölgesi ve ada genelini kapsayan geniş bir yasaklı bölge oluşturulduğunu açıkladı. Söz konusu önlemler 15 Mayıs 2026'ya kadar yürürlükte olacak.

Tarım ve Gıda Bakanlığı, şap hastalığının insanlara bulaşmadığını ancak hayvancılık sektörü açısından yüksek risk taşıdığını belirtti.

Öte yandan üreticiler, alınan önlemlerin ada ekonomisi üzerinde ciddi olumsuz etkiler yarattığını ifade ederek, yetkililerden destek talep etti.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

