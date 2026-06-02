Mersin Limanı'nda yaklaşık 5 milyar TL değerinde kapsül ilaç ele geçirildi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma kapsamında Pakistan'dan Mersin Limanı'na gelen ve özet beyan kapsamıyla işlem gören, içerisinde 40 palet havlu ile poşet türü eşya olduğu beyan edilen konteynerde arama yapıldı. Aramada, piyasa değeri 4 milyar 960 milyon TL olan 124 bin pakette toplam 12 milyon 400 bin adet tramadol etken maddeli kapsül ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili Ö.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı