Haberler

Mersin'de serada yetiştirilen erik ağaçları çiçeklendi

Mersin'de serada yetiştirilen erik ağaçları çiçeklendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Mut ilçesindeki seralarda örtü altında yetiştirilen erik ağaçları, çiçek açarak beyaza büründü. Üreticiler, meyve olgunlaşmasını beklerken, mart ayında hasada başlamayı planlıyorlar.

Mersin'in Mut ilçesinde örtü altında yetiştirilen erik ağaçları çiçek açtı.

Yaş meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan ilçedeki seralarda, çiçek açan erik ağaçları beyaza büründü.

Ağaçlardaki meyvenin olgunlaşmasını bekleyen üreticiler, martta hasada başlamayı planlıyor.

Üretici Gökhan Yıldız, AA muhabirine, 15 Ocak itibarıyla çiçeklenmenin olması için seralarda soba yaktıklarını söyledi.

Isıtma sistemi yardımıyla eriklerin çiçeklenme dönemine girdiğini dile getiren Yıldız, şöyle konuştu:

"İnşallah 40 gün sonra meyvelerimizi göreceğiz, beklentimiz yüksek. Tonajda bir sorun olmazsa güzel bir ürünle piyasaya çıkmayı umuyoruz. Sıfırın altında 4-5 derecelerde bile içeride belli bir sıcaklığı oluşturmak zorundayız. Akşamları 14-16, gündüzleri 20-25 dereceyi koruyoruz. Bu süreç adeta bebek bakmak gibi."

Nazmi At da ilaçlama yaptıkları süreçte tozlanma sorununu aşarak verimi artırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Ömer Tarsuslu - Güncel
Bu nasıl iş! Savcılık Epstein'ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş

ABD fena köşeye sıkıştı! Dosyadan çıkan bu belge ortalığı karıştıracak
İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı

İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler

13 yaşındaki kıza yapılana bakın
Korkulan olmadı! ABD ve Rusya'dan tarihi nükleer anlaşması

Korkulan olmadı! ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı

1 ayda ülkemizin kaderi değişti! Peş peşe güzel haberler geliyor
Epstein dosyasında rahatsız edici yeni fotoğraflar ortaya çıktı

Her fotoğraf birbirinden iğrenç! Kadınları köle yapmış
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler

13 yaşındaki kıza yapılana bakın
Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol

Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol
Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı: O para nereden geldi sorgulamalısınız

Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı