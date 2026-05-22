Mersin'de Kurban Bayramı öncesi tatlıcılar denetlendi

Mersin Akdeniz ilçesinde zabıta ekipleri, bayram öncesi tatlı üretimi ve satışı yapılan işletmeleri denetledi. Hijyen, fiyat etiketi ve son tüketim tarihleri kontrol edilirken, bir işletmeye 3 bin 705 lira ceza kesildi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, bayramda vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla tatlıcılarda denetim yaptı.

Denetimlerde genel temizlik ve hijyenin yanı sıra fiyat etiketlerini kontrol eden ekipler, ürünlerin yapımında kullanılan malzemelerin son tüketim tarihlerini inceledi.

Son tüketim tarihi geçmiş ürün kullanan bir işletmeye 3 bin 705 lira ceza uygulandı.

Ruhsatı olmayan bir işletmeye eksikliklerin giderilmesi için resmi süre tanındı.

Denetimlerin bayram süresince devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
