Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Mersin'de internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan 10 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 8'i tutuklandı. Operasyonda çok sayıda dijital malzeme ve nakit ele geçirildi.

Mersin'de internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan 10 şüphelinin haksız kazanç sağladığını belirledi.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mezitli ve Erdemli ilçelerindeki adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Aramalarda, 26 cep telefonu, 36 SIM kart, 5 dizüstü bilgisayar, 9 taşınabilir harici disk ve bellek, 19 banka kartı, av tüfeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 tam altın ve 7 bin lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay - Güncel
