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Mersin'de fırında çıkan yangın hasara neden oldu

Mersin'de fırında çıkan yangın hasara neden oldu
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir unlu mamüller fırınında çıkan yangın, iş yerinin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

MERSİN'de unlu mamüller satan fırında çıkan yangında, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Merkez Akdeniz ilçesindeki Turgutreis Mahallesi'nde faaliyet gösteren unlu mamüller satan fırında, saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çarı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiye söndürülen yangın, iş yerini kullanılmaz hale getirdi.

Yangının çıkış nedinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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