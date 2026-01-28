Haberler

Tabancayla kuyumcuya girip 100 gram altını aldı, havaya ateş açıp kaçtı

Güncelleme:
Tarsus'taki kuyumcu dükkanında meydana gelen soygunda, kimliği belirsiz bir şüpheli, silah tehditiyle altın alarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir kuyumcu dükkanına girip silah zoruyla 100 gram altın alan şüpheli, havaya ateş açarak kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Tarsus ilçesi Bankalar Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Bir kuyumcu dükkanına giden kimliği belirsiz kişi, elindeki tabancayla iş yeri sahibi Reşat Gözen'i tehdit ederek 100 gram altını alıp, havaya ateş açarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

