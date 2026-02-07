Mersin'de kolilere gizlenmiş kaçak 459 parfüm ele geçirildi

Mersin'de kargo firmalarına yapılan denetimlerde kolilere gizlenmiş kaçak 459 parfüm ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri kargo firmalarında denetim yaptı.

Denetimlerde kargo kolilerine gizlenmiş çeşitli markalarda kaçak 459 parfüm ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.