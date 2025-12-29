Haberler

Karadut, fiyatıyla yüz güldürdü

Güncelleme:
Mersin'in Silifke ilçesinde hasadına başlanan karadut, 130 TL'lik fiyatı ve 25 kilo verim ile üreticilerin memnuniyetini artırdı. Üreticiler, zirai ilaç kullanmadan doğal yöntemlerle karadut yetiştiriyor.

Silifke ilçesinde dut üretimine alternatif olarak 250 dönümde örtü altında yetiştirilen karadut, sezon başında 180 TL'den alıcı bulurken, hasatla birlikte 130 TL'ye satılmaya başlandı. Dönümde 25 kilo verim alınan karadut, rekoltesi ve fiyatı ile üreticinin yüzünü güldürdü.

'ALTERNATİF ÜRÜN DENEDİK, BAŞARILI OLDUK'

Çavuşbucağı Mahallesi'nde serada karadut üreten Bayram Şeker, ilk yıllarda bazı zorluklar yaşadıklarını ancak sonraki dönemlerde verimin arttığını ifade etti. Şeker, "Dut ürününe alternatif ürün denedik ve başarılı olduk. Bu durumdan oldukça memnunuz. Üretici arkadaşlara örnek olabildiysek ne mutlu bize. Ürünlerimizi hem yurt içinde büyükşehirlere hem de yurt dışına gönderiyoruz" dedi.

'YIKAMADAN RAHATLIKLA TÜKETİLEBİLİR'

Üretici Mehdi Şeker ise üretimde zirai ilaç kullanmadıklarını vurguladı. Doğal karışımlar hazırlayarak sinek ve böcek gibi zararlılarla mücadele ettiklerini söyleyen Şeker, "Ürünlerimiz dalından koparılıp yıkanmadan rahatlıkla tüketilebilir" diye konuştu. Hasadın aile emeğiyle yapıldığını dile getiren Zeynep Şeker de "Bebek gibi baktığımız karadutları hasat etmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
