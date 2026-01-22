Mersin'de tırda gümrük kaçağı sigara ve puro ele geçirildi
Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda bir tırda 6 bin 290 paket gümrük kaçağı sigara ve 11 bin 650 puro ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesince bir tırda dedektör köpekle arama yapıldı.
Aramada tırın çeşitli noktalarına gizlenmiş gümrük kaçağı 6 bin 290 paket sigara, 11 bin 650 puro, 1089 elektronik sigara ve 1535 elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.