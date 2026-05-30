Mersin'de ikinci el eşyaların bulunduğu depoda çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Erdemli ilçesinde bir ikinci el eşya deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Depoda hasar oluştu.
Serinler Caddesi'ndeki işletmenin depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay