Mersin'de granit eşyaları mermer gibi gösterip piyasaya süren 5 şüpheli tutuklandı

Mersin Uluslararası Limanı üzerinden Türkiye'ye transit beyannamesiyle getirilen granit cinsi eşyaları mermer olarak iç piyasaya sürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mersin Uluslararası Limanı üzerinden transit beyannamesiyle Türkiye'ye getirilen granit cinsi eşyaların antrepo rejimine tabi tutulmasının ardından bir süre bekletildikten sonra daha düşük değerdeki mermer cinsi eşya olarak ithalat beyannamesine bağlanıp iç piyasaya sürüldüğünün tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında granit eşyaların mermer eşyalarla değiştirilerek mermermiş gibi transit ticaretine konu edildiği, ayrıca transit rejimi gereği antrepoda bulunması gereken cam cinsi eşyaların da benzer yöntemle iç piyasaya verildiği belirlendi.

Bu yolla devlet hazinesinin yaklaşık 182 milyon lira zarara uğratıldığının tespit edilmesi üzerine Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında antrepo ve şirket sahipleri ile gümrük müşavirlerinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli ile 5 şirketin banka hesabına el konuldu.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.