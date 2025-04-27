Mersin'de Dolu Yağışı Tarım Ürünlerine Zarar Verdi
Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen dolu yağışı, özellikle Karahıdırlı, İlemin, Sıraç ve Karayakup mahallelerindeki tarım ürünlerinde hasara yol açtı. Belediye ekipleri, yola düşen kaya parçalarını temizleyerek zarar tespit çalışmalarına başladı.
MERSİN'in Erdemli ilçesinde doğu yağışı, tarım ürünlerine zarar verdi. Yola düşen kaya parçaları da belediye ekipleri tarafından temizlendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün ilçede kısa süreli dolu etkili oldu. Dolu nedeniyle Karahıdırlı, İlemin, Sıraç ve Karayakup mahallelerindeki tarım ürünleri zarar gördü. Karayakup Mahallesi'nde yola düşen kaya parçaları, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Yağışın son bulmasının ardından zarar tespit çalışmaları başladı.
Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ,(Mersin),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel