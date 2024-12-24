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Merkez Bankası: Finansal Hizmetler Güven Endeksi Aralık ayında düştü

Merkez Bankası: Finansal Hizmetler Güven Endeksi Aralık ayında düştü
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TCMB verilerine göre, 2024 yılı Aralık ayında Finansal Hizmetler Güven Endeksi, bir önceki aya göre 4,1 puan azalarak 169,5 seviyesine geriledi. Son üç ayda iş durumunda iyileşme belirtileri zayıflarken, gelecek üç ayda hizmet taleplerinde artış beklentisi güçlendi.

(ANKARA) - Merkez Bankası verilerine göre 2024 yılı Aralık ayında Finansal Hizmetler Güven Endeksi, bir önceki aya göre 4,1 puan azalarak 169,5 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksine ilişkin aralık ayı verilerini yayımladı. Endeks, bir önceki aya göre 4,1 puan azalarak 169,5 seviyesinde gerçekleşti.

Finansal sektörde faaliyet gösteren 148 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre 2024 yılı Kasım ayında Finansal Hizmet İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi'nin (FHGE) anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ile hizmetlere olan talebin FHGE'yi azalış yönünde etkilediği, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin ise FHGE'yi artış yönünde etkilediği görüldü.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre ise son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı gözlendi. Gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise güçlendiği görüldü.

2024 yılı Aralık ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde ise bir önceki aya göre "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" sektöründe 4,6 puanlık azalış, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde ise sırasıyla 1,9 ve 21,3 puanlık artış olduğu gözlemlendi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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