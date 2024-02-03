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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan İstifa Etti

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hafize Gaye Erkan'ın istifasını kabul ettiğini ve yaptığı hizmetler için teşekkür ettiğini açıkladı. Erkan'ın istifasıyla birlikte orta vadeli programın uygulanmasının kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Şahsi nedenlerle Merkez Bankası Başkanlığı görevinden affını isteyen Sayın Hafize Gaye Erkan'a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum. Ekonomi Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere katıldığı çalışmalarda yaptığı katkıları takdirle hatırlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından güçlü bir siyasi sahiplenme ile bizzat açıklanan orta vadeli programımız kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, bu akşam X hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Erkan'ın istifası üzerine X hesabından bir mesaj yayınladı. Yılmaz'ın mesajı şöyle:

"Şahsi nedenlerle Merkez Bankası Başkanlığı görevinden affını isteyen Sayın Hafize Gaye Erkan'a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum. Ekonomi Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere katıldığı çalışmalarda yaptığı katkıları takdirle hatırlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından güçlü bir siyasi sahiplenme ile bizzat açıklanan orta vadeli programımız kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel

Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Politika Ekonomi Güncel Haberler

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