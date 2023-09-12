Merdiven altı estetik uygulamalara "sıkı denetim" çağrısı

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğinden Prof. Dr. Ersoy Konaş, "sertifikalı estetik kursu" adı altında illegal eğitimler düzenlendiğini, bazı güzellik merkezlerinde hatta evlerde estetik işlemlerin yapıldığını belirterek, bu konuda sıkı bir denetim mekanizması...

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğinden Prof. Dr. Ersoy Konaş, "sertifikalı estetik kursu" adı altında illegal eğitimler düzenlendiğini, bazı güzellik merkezlerinde hatta evlerde estetik işlemlerin yapıldığını belirterek, bu konuda sıkı bir denetim mekanizması oluşturulması çağrısında bulundu.

Derneğin Bilimsel İşler Sorumlusu Konaş, AA muhabirine, son yıllarda giderek artan, hayati risklere sebep olabilen "merdiven altı" estetik uygulamalar, sağlıksız ürünler ve bu konuda alınmasını bekledikleri önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cerrahi uygulamalara karşı sıkı bir denetim mekanizması yürütüldüğünü ancak özellikle cerrahi olmayan estetik işlemlerin yetkin olmayan kişilerce bir çok yerde gerçekleştirildiğini anlatan Konaş, "Cerrahi olmayan estetik işlemler günümüzde maalesef güzellik salonları hatta evlerde, toplantı odalarında bile yapılıyor. Dolgu, botoks, mezoterapi, ip-askı ile yüz germe gibi uygulamalar yetkin olmayan kişilerce gerçekleştiriliyor." dedi.

Estetik işlemleri yapma yetkisinin plastik cerrahlar, dermatologlar ve geçmişte sınırlı sayıda verilen medikal estetik sertifikalı hekimlerde olduğuna dikkati çeken Konaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yetkin olmayan kişilerce yapılan estetik uygulamalar ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Dudaklarında problemler yaşayanlardan görme yetisini kaybedenlere, enfeksiyon nedeniyle doku kayıpları yaşayanlara kadar ciddi sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Estetik uygulamalar etkinliği, yetkinliği olan uzmanlarca yapıldığında bile komplikasyon riski bulunurken, bir kısmı sağlık çalışanı bile olmayan kişilere bu işlemleri yaptırmak büyük bir risk. Geçmişte bir kaportacının bile estetik işlem yaparken yakalandığını biliyoruz."

"Tetanos" belirtileri gösterenler oldu

Estetik uygulamalarda kullanılan ürün ve malzemelerle ilgili de problemlerin yaşandığını anlatan Konaş, "Merdiven altı dediğimiz yerlerde kullanılan malzemenin içeriği de önemli bir sorun. Özellikle son zamanlarda ülkemize ne olduğu belli olmayan bazı ürünlerin, toksinlerin, preparatların yasa dışı yollarla girdiğini biliyoruz. Bu tip ürünlerin, malzemelerin kullanımından kaynaklı tetanos gibi belirtiler, yutkunamama, başını tutamama, solunum problemleri ortaya çıkanlar hatta yaşamını kaybedenler oldu." diye konuştu.

"Güzellik merkezlerine denetim uygulanmalı"

Prof. Dr. Konaş, hekimlerin muayenehanesine giren ve çıkan tüm ürünlerin "UTS" ile takip edildiğine işaret ederek, "Zaten muayenehaneler yapılan işlemler konusunda çok sıkı denetleniyor. Ancak estetik uygulamalar günümüzde bazı güzellik merkezlerinde, yetkin olmayan kişilerce yapılıyor. Ne yazık ki kimin, hangi ürünle, nasıl bir işlem yaptığı da izlenemiyor. Bu artık ciddi bir halk sağlığı problemi haline geldi." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın merdiven altı uygulamalara karşı denetimlerin artırılacağı, bu tip işlemlere asla müsaade edilmeyeceğine ilişkin açıklamalarının çok önemli olduğunu vurgulayan Konaş, şöyle devam etti:

"Bu tür uygulamalara karşı çok etkin bir denetim mekanizması oluşturulması gerekiyor. Özellikle sosyal medyada sürekli 'sertifikalı estetik kursu' gibi ilanlarla karşılaşıyoruz. Bunları hemen yetkili kurumlara şikayet ediyoruz. Ancak bu sistemin biraz daha güçlenmesi lazım. Çünkü bu tip merdiven altı uygulamaları azaltmanın başlıca yolu illegal eğitimleri engellemek.

Bir de özellikle güzellik merkezleri Sağlık Bakanlığının denetim alanının dışındaki yerler. Sağlık kuruluşları, muayenehaneler, poliklinikler, tıp merkezleri gibi yerler Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılıyor ve buralardaki denetlemeleri zaten Bakanlık hakkıyla yapıyor. Bu noktada bir sorun yok. Asıl problem belediyeler tarafından ruhsatlandırılmış güzellik merkezlerinde estetik uygulamaların yapılması. Bu konuda da gereken düzenlemeler yapılmalı, sıkı bir denetim mekanizması uygulanmalı."

Derneğin şikayette bulunduğu, dava açtığı yüzlerce yer, yasal olmayan kurs olduğunu aktaran Konaş, genellikle şikayet sonucu muhatap bulunamaması, uygulamayı yapanların sonradan o adreste olmaması gibi sorunların ortaya çıktığını anlattı.

Prof. Dr. Ersoy Konaş, "Tüm vatandaşlar gittikleri yerin güzel, lüks görünümüne aldanmadan işlemi yapan kişinin mutlaka yetkinliğini sorgulamalı." dedi.

Sosyal medyadaki tanıtımlara sınırlama getiren düzenlemeler

Sağlıkla ilgili toplumun yanlış ve yanıltıcı biçimde yönlendirilmesine neden olacak yayınlar ve sosyal medya paylaşımlarına önemli yaptırımlar getiren "Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik"e ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Konaş, temmuzda yayımlanan bu düzenlemelerle merdiven altı uygulamaların ve bunların reklamlarının önüne geçmenin de amaçlandığını ifade etti.

Kişilerin "öncesi/sonrası" şeklindeki görüntülerinin hekimler tarafından sosyal medyada paylaşılmasının yasaklandığını da anımsatan Konaş, bunun uygulamada bazı sorunlara yol açabildiğini, özellikle sağlık turizmi açısından sıkıntılar oluşturduğunu vurguladı.

Konaş, "Plastik cerrahların yaptığı işlemlerin öncesi ve sonrasını göstermesi hastaları bilgilendirmek açısından çok önemli. Elbette bütün bunları etik sınırlarda, ahlaki normlara uygun, aldatma unsurlarını tamamen sıfırlayarak yapmamız lazım. Yani amaç insanları ameliyata özendirmek değil, insanlara ameliyatın etkinliğini objektif bir şekilde göstermek, insanları bilgilendirmek olmalı. Bu açıdan düzenlemeyle ilgili çerçevenin daha net belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum." açıklamasında bulundu.