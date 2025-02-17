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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Meclis 28 Şubat İçin Komisyon Kurmalı

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Meclis 28 Şubat İçin Komisyon Kurmalı
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 28 Şubat postmodern darbesine ilişkin Meclis'in yasal düzenlemeyle bir komisyon oluşturması gerektiğini vurguladı. Yalçın, yaşananların kayıt altına alınmadığını ve ekonomik sonuçların ağır olduğunu belirtti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Meclis yasal düzenlemeyle 28 Şubat'a ilişkin komisyon oluşturmalı." dedi.

Yalçın, İletişim Platformunca Mehmet Akif İnan Vakfı'nda düzenlenen "28 Şubat Postmodern Darbesi ve Sivil Toplum Kuruluşları" programında yaptığı konuşmada, o günlerin bir daha yaşanmamasını diledi.

28 Şubat'a gelene kadar yaşanan süreci anlatan Yalçın, yaşananların doğru düzgün kayıt altına alınmadığını, kitaplaştırılmadığını savundu.

Yaşanılanlardan sonra ülkenin ekonomisinin bitirildiğini dile getiren Yalçın, bütün bu ekonomik gerilemenin sonucunda nüfusun en fakir yüzde 20'si ile en zengin yüzde 20'si arasındaki gelir dağılımı uçurumunun 12 kat arttığını, bunun bedelini çalışan ve üretenin ödediğini söyledi.

Eğitim boyutuyla 28 Şubat'ı raporlaştırdıklarını dile getiren Yalçın, şöyle devam etti:

"Birçok insanın hayatına hükmedecek, hayatını karartacak kararlar verildi. Dehşet bir giyotin işletildi. Şirketler yeşil sermaye kumpasıyla ekmeklerinden edildi, çok ciddi zarar görenler oldu. Sivil toplum kuruluşları kapatıldı, mallarına el koyuldu, yöneticilerine de hapis cezası verildi. İltica faaliyetiyle kapatılan vakıf sayısı 21, el koyulan taşınmaz sayısı 187. 6 milyon kişi hukuksuz fişlemelerle sakıncalı ilan edildi. Binlerce insan haksız soruşturmalara ve kovuşturmalara mahkum edildi. Öğrenciler okullarından, kamu görevlileri memuriyetten, işçiler işinden ihraç edildi."

Yalçın, 28 Şubat faillerinin yargılanması konusunda süreci bizzat takip ettiklerini, Ankara Adliyesi önünde yapılan eylemlerin birçoğunu kendilerinin düzenlediğini hatırlattı.

Hala o dönemin mağdurları olduğunu belirten Yalçın, "Meclis yasal düzenlemeyle 28 Şubat'a ilişkin komisyon oluşturmalı. Bunu OHAL Komisyonu gibi nasıl ki 15 Temmuz'dan sonra oluşturdular, buna benzer başvuru komisyonu oluşturmalı. Bu görevi TİHEK'e de verebilir. Meclis bir muhatap belirtmeli." diye konuştu.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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