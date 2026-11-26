Meksika'ya 2.885 yerli araç taşıyan ro-ro gemisi Nanjing'den yola çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çin'in Jiangsu eyaletindeki Nanjing Limanı'ndan Meksika'ya doğru çarşamba günü yola çıkan Tang Hong adlı ro-ro gemisi 2.885 yerli üretim araç taşıyor. Limandan bu yıl şimdiye kadar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 248,2 artışla 12.270 yerli araç ihraç edildi.
NANJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin menşeli 2.885 adet araçla yüklü Tang Hong adlı ro-ro gemisi, çarşamba günü Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde bulunan Nanjing Limanı'ndan Meksika'ya doğru yola çıktı.
Nanjing Limanı'ndan bu yıl şimdiye kadar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 248,2 artışla toplam 12.270 yerli üretim araç ihraç edildi.
Kaynak: Xinhua