Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan Küba'ya "destek" vurgusu

Güncelleme:
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkesinin Küba'ya enerji ve finansal işbirliği anlaşmalarıyla destek vermeye devam edeceğini açıkladı. Sheinbaum, ABD'nin yaptırımlarının Meksika'yı bağlamadığını ve Küba'ya yapılan yakıt yardımlarının yasal olduğunu belirtti.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkesinin Küba'ya geçmişten bu yana güçlü destek verdiğini ve bu desteğin enerji ve finansal işbirliği anlaşmaları kapsamında süreceğini duyurdu.

Ulusal Saray'da düzenlenen günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, isim vermeden ABD'nin Küba'ya uyguladığı yaptırımların Meksika'yı bağlamadığını belirtti.

Sheinbaum, Küba ile tarihe dayanan güçlü bağlara sahip olduklarını hatırlatarak, "Öncelikle bunu egemen bir ülke olarak yasal bir çerçevede yapıyoruz. İkinci olarak ise ülkemizin Küba'ya geçmişten bu yana verdiği desteklerin devamını sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Küba'nın uzun süredir yaşadığı elektrik kesintilerinin hafifletilmesine katkı sağlamak amacıyla 80 bin varil yakıt desteği verildiğine dair haberleri doğrulayan Sheinbaum, "Bu tamamen yasal ve Küba ile uzun zamandır sürdürülen bir uygulamanın parçasıdır. Meksika-Küba ilişkileri tarihseldir. Meksika, Amerikan Devletleri Örgütü'nde (OEA) ablukanın ilk aşamasında buna karşı çıkan tek ülkeydi. Bu nedenle siyasi parti farkı gözetilmeksizin Meksika ile Küba arasında her zaman ilişkiler olmuştur. Bu yeni bir durum değildir." diye konuştu.

Yerel basına göre, geçen hafta Meksika'dan yola çıkan ve toplam 80 bin varil petrol taşıyan iki tanker, elektrik kesintilerinin azaltılmasına destek amacıyla Küba'ya ulaştı.

Söz konusu iki gemi, birçok bölgesinde günde 20 saati aşan elektrik kesintilerinin yaşandığı ve Venezuela'dan petrol tedarikinin geleceğine dair belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde Küba'ya yakıt desteği sağladı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
