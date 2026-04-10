Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Küba'ya destek vermekten gurur duyduklarını belirtti

Meksika'nın Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Küba'ya insani yardımlar ulaştırmaktan gurur duyduklarını belirtti. ABD'nin ambargosuna rağmen Küba ile işbirliği vurgusu yaptı ve yardım sevkiyatlarının şeffaf olduğunu ifade etti.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında, Küba'daki gelişmelere değinen Sheinbaum, ABD'nin ekonomik ambargo uyguladığı ada ülkesiyle yakın işbirliğini sürdüreceklerini vurguladı.

Sheinbaum, ülkesinin Küba'ya ulaştırdığı insani yardım sevkiyatlarına işaret ederek, "Küba ile işbirliğine devam edeceğiz. Küba ile ilgili gizleyecek hiçbir şeyimiz yok. Aksine, Küba halkına destek vermekten ve insani yardım ulaştırmaktan gurur duyuyoruz. Bu desteği sağlamaktan onur duyuyorum çünkü bu, ülkemizin en iyi diplomatik geleneklerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Ulusal basında yer alan, Küba'nın talebi üzerine yapılan insani yardımların gizli tutulduğu yönündeki iddiaları reddeden Sheinbaum, Küba'ya başta yakıt olmak üzere yapılan yardımların egemenlik kriterleri çerçevesinde ve ulusal çıkarlara zarar vermeden sürdürüldüğünü belirtti.

ABD'nin Küba'ya petrol engeli

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
