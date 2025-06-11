Mayıs Ayında 177 İşçi İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybetti

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İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin açıkladığı rapora göre, mayıs ayında Türkiye genelinde 177 işçi çeşitli iş cinayetleri sonucunda hayatını kaybetti. En çok ölüm inşaat/yol sektöründe gerçekleşirken, iş kazalarının en yaygın sebepleri trafik kazaları ve ezilme oldu.

(ANKARA) – İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin raporuna göre, mayıs ayında en az 177 işçi hayatını kaybetti.

İSİG Meclisi, mayıs ayına ilişkin "İş Cinayeti Raporu"nu açıkladı. Rapora göre, mayıs ayında 177 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. İşkollarına göre ölümlerin yüzde 22'si inşaat/yol, yüzde 11 taşımacılık, yüzde 11 tarım/orman (çiftçi), yüzde 9 tarım/orman (işçi), yüzde 9 ticaret/büro, yüzde 7 metal işkollarında yaşandı.

İş cinayetlerinin ölüm sebepleri

Raporda, ölüm sebeplerine göre iş cinayetlerinin yüzde 21'inin trafik servis kazası, yüzde 17'sinin ezilme, yüzde 15'inin kalp krizi ve beyin kanaması, yüzde 14'ünün yüksekten düşmeden kaynaklı yaşandığı belirtildi.

İş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı

İş cinayetleri yaş gruplarına göre incelendiğinde, 14 yaş ve altı 2 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 4 çocuk/genç işçi, 18-29 yaş arası 25 işçi, 30-49 yaş arası 84 işçi, 50-64 yaş arası 52 işçi, 65 yaş ve üstü 4 işçi ve yaşı bilinmeyen 6 işçi hayatını kaybetti.

İş cinayetlerinin şehirlere göre dağılımı

Rapora göre, mayıs ayında Türkiye'nin 54 şehrinde ve yurt dışında bir ülkede (kısa vadeli çalışmak için gidilen veya Türkiye menşeili şirketlerde çalışan) iş cinayeti gerçekleştiği tespit edildi.

24 ölüm İstanbul'da; 8'er ölüm Aydın, Muğla ve Sakarya'da; 6'şar ölüm Ankara ve Giresun'da; 5'er ölüm Çanakkale, Gaziantep, Hatay, Konya ve Şanlıurfa'da; 4'er ölüm Antalya, Bursa, Kahramanmaraş, Kocaeli ve Sivas'ta; 3'er ölüm Adana, Çorum, Denizli, Diyarbakır, İzmir, Kütahya, Manisa, Mersin, Ordu, Şırnak ve Zonguldak'ta; 2'şer ölüm Adıyaman, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Düzce, Erzurum, Hakkari, Kırşehir, Mardin ve Tokat'ta; 1'er ölüm Afyon, Amasya, Ardahan, Bartın, Batman, Bingöl, Bitlis, Karaman, Kastamonu, Kilis, Malatya, Niğde, Osmaniye, Rize, Tekirdağ, Trabzon ve Sırbistan'da meydana geldi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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