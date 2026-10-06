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MATSO Başkan Adayı Güngör, 47 meclis üyesinin tamamının desteğine talip oldu

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MATSO Başkan Adayı ve mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, 9 Ekim'de yapılacak seçimde 47 meclis üyesinin tamamının desteğine talip olduğunu söyledi. Hiçbir listenin salt çoğunluğa ulaşamadığını belirten Güngör, üyelerin özgür iradesiyle karar vereceğini ifade etti.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkan Adayı ve mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, 47 meclis üyesinin tamamının desteğine talip olduğunu söyledi.

Güngör, 4 Ekim'de gerçekleştirilen Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimlerinin ardından açıklama yaptı.

Güngör, hiçbir listenin 47 kişilik mecliste başkanlığı belirleyecek salt çoğunluğa ulaşamadığına dikkat çekerek, 9 Ekim'de yapılacak seçimde tüm Meclis üyelerinin özgür iradesine saygı duyacağını belirtti.

Meclis üyelerinin tercihinin şimdiden herhangi bir liste lehine değerlendirilmesini doğru bulmadığını anlatan Güngör, 9 Ekim'de 47 Meclis üyesinin özgür iradesiyle karar vereceğini söyledi.

Yeniden başkan adayı olduğunu hatırlatan Güngör, 47 Meclis üyesinin tamamının desteğine talip olduğunu ifade etti.

Güngör, MATSO'nun kurumsal gücünün, üyelerin menfaatleri ve Manavgat'ın geleceğinin öncelikleri olduğunu vurgulayarak, seçim sonucu ne olursa olsun Manavgat iş dünyası için aynı çatı altında çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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