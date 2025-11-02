Masai Kabalisi, Su Sorununa Dikkat Çekmek İçin 47. Avrasya Maratonu'na Katıldı

Tanzanya'dan gelen Masai kabilesi üyeleri yaşadıkları bölgelerdeki su sorununa dikkati çekmek için Türkiye İş Bankası 47. Avrasya Maratonu'nun halk koşusuna yöresel kıyafetleriyle katıldı.

Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği, Afrika'da milyonlarca insanı etkileyen su krizini gündeme getirmek için katıldıkları maratonda özel farkındalık çalışması yaptı.

Afrika'da ve dünyanın farklı bölgelerinde su erişimiyle ilgili faaliyet yürüten derneğin davetiyle Türkiye'ye gelen Tanzanya'nın Masai kabilesinden bir grup ile dernek gönüllüleri, organizasyonun halk koşusunda yer aldı.

Kendilerine özgü kıyafetleri giyen Masailer, ellerindeki su kovalarıyla ülkelerindeki su krizine dikkati çekti. Maratondaki koşucular da etkinliğe alkışlarla destek oldu.

"Su sorununa karşı kamuoyu farkındalığı oluşturmayı hedefliyoruz"

Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneğinin Gençlik Birimi Başkanı Fatih Sultan Mehmet Akyol, yakın zamanda yaşanan su yokluğu konusunda bilinç oluşturabilmek açısından maratona geldiklerini söyledi.

Suyun bir kültür olduğunu belirten Akyol, "Kültürlerin ve medeniyetlerin suyun etrafında birleştiğini ve geliştiğini gösterebilmek amacıyla Masai kabilesinden misafirlerimizi burada ağırladık. Bizim için heyecan verici bir süreç oldu. Bugün, dünyada yaşanan su sorununa karşı bir kamuoyu farkındalığı oluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Derneğin Gençlik Birimi Ulusal ve Uluslararası Çalışmalar Başkanı Zeynep Eslem Tümer, Afrika'da milyonlarca insanın suya ulaşma konusunda yaşadıkları zorlukları bildikleri için Masailerle birlikte koştuklarını dile getirdi.

Türk halkına destek çağrısı

Masailer arasında yer alan Adam Chogi de yaşadıkları coğrafyada suya ulaşmakta büyük güçlük çektiklerini söyledi.

Bunun için onlarca kilometre yol gitmek zorunda kaldıklarını dile getiren Chogi, "Eşlerimiz su getirmek için 6-7 saat süren yolculuklar yapıp dönüyor." dedi.

Temiz suya ulaşamamanın birçok problem doğurduğunu kaydeden Chogi, Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneğinin çalışmasının çok değerli olduğunu, Türk halkının desteklerini beklediklerini sözlerine ekledi.