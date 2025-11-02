Haberler

Masai Kabalisi, Su Sorununa Dikkat Çekmek İçin 47. Avrasya Maratonu'na Katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tanzanya'dan gelen Masai kabilesi üyeleri, Türkiye İş Bankası 47. Avrasya Maratonu'nda yöresel kıyafetleriyle koşarak su krizine dikkat çekti. Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, suya erişim sorunları ele alındı ve kamuoyuna farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Tanzanya'dan gelen Masai kabilesi üyeleri yaşadıkları bölgelerdeki su sorununa dikkati çekmek için Türkiye İş Bankası 47. Avrasya Maratonu'nun halk koşusuna yöresel kıyafetleriyle katıldı.

Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği, Afrika'da milyonlarca insanı etkileyen su krizini gündeme getirmek için katıldıkları maratonda özel farkındalık çalışması yaptı.

Afrika'da ve dünyanın farklı bölgelerinde su erişimiyle ilgili faaliyet yürüten derneğin davetiyle Türkiye'ye gelen Tanzanya'nın Masai kabilesinden bir grup ile dernek gönüllüleri, organizasyonun halk koşusunda yer aldı.

Kendilerine özgü kıyafetleri giyen Masailer, ellerindeki su kovalarıyla ülkelerindeki su krizine dikkati çekti. Maratondaki koşucular da etkinliğe alkışlarla destek oldu.

"Su sorununa karşı kamuoyu farkındalığı oluşturmayı hedefliyoruz"

Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneğinin Gençlik Birimi Başkanı Fatih Sultan Mehmet Akyol, yakın zamanda yaşanan su yokluğu konusunda bilinç oluşturabilmek açısından maratona geldiklerini söyledi.

Suyun bir kültür olduğunu belirten Akyol, "Kültürlerin ve medeniyetlerin suyun etrafında birleştiğini ve geliştiğini gösterebilmek amacıyla Masai kabilesinden misafirlerimizi burada ağırladık. Bizim için heyecan verici bir süreç oldu. Bugün, dünyada yaşanan su sorununa karşı bir kamuoyu farkındalığı oluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Derneğin Gençlik Birimi Ulusal ve Uluslararası Çalışmalar Başkanı Zeynep Eslem Tümer, Afrika'da milyonlarca insanın suya ulaşma konusunda yaşadıkları zorlukları bildikleri için Masailerle birlikte koştuklarını dile getirdi.

Türk halkına destek çağrısı

Masailer arasında yer alan Adam Chogi de yaşadıkları coğrafyada suya ulaşmakta büyük güçlük çektiklerini söyledi.

Bunun için onlarca kilometre yol gitmek zorunda kaldıklarını dile getiren Chogi, "Eşlerimiz su getirmek için 6-7 saat süren yolculuklar yapıp dönüyor." dedi.

Temiz suya ulaşamamanın birçok problem doğurduğunu kaydeden Chogi, Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneğinin çalışmasının çok değerli olduğunu, Türk halkının desteklerini beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ronaldo 90+15'te galibiyeti getirdi, gol sevinci olay oldu

Bu adamı kim durduracak?
Türkiye'nin en borçlu ili Ankara oldu

Türkiye'nin en borçlu ili belli oldu! Zirvede bu kez İstanbul yok
Süpermarkette patlama! Çoğu çocuk 23 kişi hayatını kaybetti

Süpermarkette patlama! Çoğu çocuk 23 kişi feci şekilde can verdi
13 yaşındaki arkadaşını bıçaklayan çocuk için karar verildi

13 yaşındaki arkadaşını boynundan bıçaklayan çocuk için karar verildi
Ronaldo 90+15'te galibiyeti getirdi, gol sevinci olay oldu

Bu adamı kim durduracak?
Beşiktaş'ta eski başkan Hasan Arat ve yönetimi ibra edilmedi

Kulüpten ihraç edilen Hasan Arat'a bir şok daha
Vitor Pereira Premier Lig'den kovuldu

Premier Lig'den kovuldu
Engin Çağlar'ın cenazesinde çocuklarının sözleri yürek burktu: Kasımda ölmek isterdi

Çocuklarından yürek yakan sözler! Usta oyuncunun o isteği gerçek oldu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'yi küplere bindirecek 'nükleer' çıkışı

Pezeşkiyan'dan Trump'ı küplere bindirecek nükleer çıkışı
Turiste sattığı patates cipsin fiyatı öyle böyle değil

Turiste sattığı patates cipsin fiyatı öyle böyle değil
Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya'ya nihayet teşhis konuldu
Bakan Tunç'tan Faruk Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı

Bakan Tunç'tan Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı
Nihat Kahveci derbinin ardından çılgına döndü

Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından çılgına döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.