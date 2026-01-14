Haberler

Perinthos Antik Kenti turizmin yeni gözdesi olmaya hazırlanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, 5 bin yıllık geçmişe sahip Perinthos Antik Kenti'nin tarihi ve kültürel değerleri ile turizmin yeni cazibe merkezi olmasını hedeflediklerini açıkladı.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, ilçede bulunan ve yaklaşık 5 bin yıllık geçmişe sahip Perinthos Antik Kenti'nin turizmin yeni cazibe merkezlerinden biri olmasını beklediklerini söyledi.

Bozkurter, Belediye Toplantı Salonu'nda basın mensuplarıyla bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Perinthos Antik Kenti'nde kazı çalışmalarının geçen yıl yapıldığını, bu yıl da planlanan şekilde devam edeceğini belirten Bozkurter, özellikle antik tiyatro bölümünde kentin sosyal ve kültürel yaşamına ışık tutan önemli bulgulara ulaşıldığını ifade etti.

Antik kentin Trakya'nın en eski yerleşimlerinden biri olduğunu vurgulayan Bozkurter, kazıların tamamlanmasıyla alanın ziyaretçilere daha düzenli ve güvenli şekilde açılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Bozkurter, "Perinthos'u yalnızca bilimsel çalışmalarla değil, aynı zamanda turizme kazandırarak Marmaraereğlisi'nin ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
AKOM tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santimetre olacak

AKOM tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santim olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın

Altın durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki

"Yıldız ismi al gel" dedi! Dursun Özbek'ten o isme tam yetki
İETT şoförü otobüsü yolda bırakıp camdan atlayarak kavgaya karıştı

Otobüsü yolda bırakıp camdan atlayarak kavgaya karıştı
10 günlük vahşet! Cani, Mihriban'ı tanınmaz hale getirmiş

10 günlük vahşet! Caninin Mihriban'a yaptıkları akılalmaz
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın

Altın durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
Kar yağarken İstiklal Marşı'na saygı duruşunda bulunan minik, gönülleri fethetti

Minik öğrenci okula giderken yaptığı hareketle gönülleri fethetti
Körfez ülkelerinden İran hamlesi! Trump'ı açık açık uyardılar

Körfez ülkeleri harekete geçti! Suudi Arabistan'dan hava sahası kararı