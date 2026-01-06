Mardin'de 'Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri yapıldı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Mardin'de inşa edilecek 5 bin 357 konutun hak sahiplerini belirlemek amacıyla kura çekimi gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasındaki konferans salonunda yapılan kura çekimi programına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak, TOKİ Başkan Yardımcısı Osman Direnç, vali yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, ilçe kaymakamları ile belediye başkanları, kurum müdürleri ve çok sayıda katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, açılış konuşmalarıyla devam etti. Ardından merkez ve ilçelerinde yapılacak projeler için konut alma hakkı ve konut belirleme kurası noter huzurunda yapıldı. Kura sonucunda asil ve yedek hak sahipleri belirlendi. Yoğun katılımın olduğu kura çekimi, salonda ve canlı yayın aracılığıyla vatandaşlar tarafından takip edildi. Kura heyecanı yaşayan binlerce aile, yeni yuvalarına kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadı.

'23 YILDIR LAF DEĞİL İCRAAT ÜRETİYORUZ'

Programda konuşan Bakan Yardımcısı Varank, kent genelinde projeye 17 bin 188 kişinin başvuru yaptığını ifade ederek, "Bugün inşa edeceğimiz 5 bin 357 konutumuzun kurasını gerçekleştireceğiz. Ev Sahibi Türkiye hedefimiz doğrultusunda hiç kimseyi geride bırakmamak için bir adım daha atmış olacağız. Biz 23 yıldır laf değil icraat üretiyoruz. Milletimize verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla, bakanımızın gayretli çalışmasıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak eser ve hizmet siyasetimize ara vermeden devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra da üretmeye, çalışmaya, milletimize refahı artırmak için gayret göstereceğiz" dedi.

'TÜM HAZIRLIKLAR TİTİZLİKLE TAMAMLANDI'

Konuşmasında vatandaşların barınma ihtiyacının modern konutlarla karşılanacağını belirten Vali Akkoyun, "Binlerce yıllık tarihiyle Mardin; mahallelerinde kardeşliği, sokaklarında hoşgörüyü, evlerinde birlikte yaşama kültürünü barındıran eşsiz bir medeniyet şehridir. Bizler de ecdadımızdan devraldığımız bu kadim mirasa yakışır şekilde vatandaşlarımızın en temel hakkı olan barınma ihtiyacını güvenli ve modern konutlarla karşılamanın gururunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un öncülüğünde hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesi, sosyal devlet anlayışımızın ve insanı merkeze alan yönetim anlayışımızın en güçlü örneklerinden biridir. Bu kapsamda Mardin'imizde inşa edilecek 5 bin 357 adet 1+1 ve 2+1 sosyal konut, depreme dayanıklı, modern yaşam standartlarına uygun ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeten bir anlayışla hayata geçirilecektir. Planlama süreçlerinden yer tahsislerine kadar tüm hazırlıklar titizlikle tamamlanmış olup, projeler hak sahiplerine teslim edilmek üzere hızla uygulama aşamasına geçirilecektir. Üstelik bu yatırımlar yalnızca il merkezleriyle sınırlı kalmayıp, ilçelerimizi de kapsayan bütüncül bir anlayışla yürütülmektedir" diye konuştu.

'2 MİLYON VATANDAŞIMIZI YUVA SAHİBİ OLUYOR'

TOKİ Başkan Yardımcısı Direnç ise proje kapsamında 2 milyon kişinin konut sahibi olacağını belirterek, "Bismillah diyerek kurayı Mardin'den çekiyoruz. Mart ayı içerisinde bütün şehirlerimizde kuralar tamamlanmış, 500 bin konutumuzun hak sahipleri belirlenmiş olacaktır. Bu proje, devletimizin ortaya koyduğu tarihin en kapsamlı sosyal konut projesi olup yaklaşık 2 milyon vatandaşımızı yuva sahibi yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,