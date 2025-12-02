Mardin'de Yüksekten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Mardin'in Dargeçit ilçesinde, Ilısu Barajı'nda çalışan Nimet Cengiz (38), dengesini kaybederek yüksekten düştü ve olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazesi Dargeçit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Mardin'in Dargeçit ilçesinde yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.
Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde çalışan Nimet Cengiz (38), dengesini kaybetmesi sonucu yüksekten düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Cengiz'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Dargeçit Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Enes Arslan - Güncel