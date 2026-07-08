Nusaybin'de yangın çıkan mağaza kullanılamaz hale geldi

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde halı satış mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında mağaza kullanılamaz hale gelirken, iş yeri sahibinin eşi fenalaştı.

Selahaddin Eyyubi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki halı satış mağazasında saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler mağazayı sararken, çevrede panik yaşandı. Bu sırada çevredekilerden bir kişi, yüzünü bezle kapatıp hortumla alevlere müdahale etti. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında mağaza kullanılamaz hale gelirken, üzüntüden fenalaşan iş yeri sahibinin eşine sağlık ekipleri müdahale etti. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı