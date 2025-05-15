Mardin'de Gençlik Yürüyüşü Düzenlendi

Mardin'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik Haftası kutlamaları Mardin Hükümet Konağı önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törenin ardından Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun'un katılımıyla Türk bayrakları eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi.

Yürüyüşe, antrenörler, sporcular, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Gençlik Haftası kapsamında düzenlenecek etkinlikler hafta boyunca devam edecek.

Spor müsabakaları, kültürel gösteriler, sergiler, konserler ve söyleşilerle dolu programlarla gençlerin hem eğlenmesi hem de sosyal ve kültürel açıdan gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.