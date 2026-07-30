Haberler

Mardin'de çevreyi kirleten iki sanayi tesisine 2 milyon 674 bin 698 lira ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'de çevre mevzuatına aykırı emisyon salınımı yaptığı belirlenen iki sanayi tesisine 2 milyon 674 bin 698 lira idari para cezası uygulandı.

Mardin'de çevre mevzuatına aykırı emisyon salınımı yaptığı belirlenen iki sanayi tesisine 2 milyon 674 bin 698 lira idari para cezası uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde temiz ve sağlıklı bir çevrenin korunması amacıyla sanayi tesislerine yönelik çevre denetimleri aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda sanayi kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşların daha temiz hava solumasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, toz ve emisyon değerleri titizlikle incelendi.

Ekipler tarafından yapılan ani ve planlı saha denetimlerinde, iki ayrı sanayi tesisinin Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine aykırı şekilde emisyon salınımı yaptığı tespit edildi. Teknik incelemelerde, söz konusu işletmelerin 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında belirlenen yükümlülükleri yerine getirmediği, çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyecek şekilde faaliyet yürüttüğü raporlandı.

Denetimlerin ardından başlatılan yasal süreç kapsamında Bakanlığın vaka bildirim sistemi üzerinden çevre mevzuatını ihlal ettiği belirlenen ilk tesise 2 milyon 6 bin 31 lira, diğer tesise ise 668 bin 667 lira idari para cezası uygulandı.

Açıklamada, ekonomik faaliyetlerini sürdürürken havayı, toprağı ve suyu kirleten, gerekli filtreleme ve toz tutma sistemlerini çalıştırmayarak çevre mevzuatına aykırı hareket eden işletmelere kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği ifade edildi.

Kaynak: AA
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü

İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Tekin açık açık uyarmıştı! Öğretmen duyduğu maaşa inanamadı

Bakan Tekin uyarmıştı! Öğretmen görüşmede duyduklarına inanamadı
Bakan Gürlek duyurdu: Adliyelerde yeni büro kuruluyor

Bakan Gürlek duyurdu: Adliyelere yeni büro kuruluyor...
Amedspor bir sürpriz transferin daha peşinde

Amedspor bir sürpriz transferin daha peşinde! Taraftarı heyecan sardı
Terör örgütü PKK: Öcalan devreye girmeden çıkan yasanın gerekliliğini yerine getirmek mümkün değildir

Yasanın çıkmasına günler kala PKK'dan tuhaf açıklama: Mümkün değil
Kim bu kadın? Özel harekat polisleri siteye baskın yaptı

Kim bu kadın? Özel harekat polisleri siteye baskın yaptı
Merkez Bankası'ndan 16 yıl sonra bir ilk

Merkez'den 16 yıl sonra bir ilk!
Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim

Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma! Bahaneye bakın