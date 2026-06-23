Kızıltepe'de anız yangınında traktör ve ekipmanları yandı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde çıkan anız yangınında bir çiftçiye ait yaklaşık 3 milyon lira değerinde traktör ve ekipmanlar yandı.

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Büyükboğaziye Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Yangında çiftçi Abulkadir Ülker'e ait tarlada bulunan traktör ve ekipmanlara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, zararın yaklaşık 3 milyon lira olduğu ifade edildi.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı