Manyas'ta Tarımsal Sulama Sezonu Açıldı

Balıkesir'in Manyas ilçesindeki tarımsal sulama sezonu açıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı tarımsal sulama sezonunun açılışını Manyas Barajı'ndan kanallara su vererek başlattı.

Manyas Ovası'nda toplam 150 bin dönüm sulanabilir arazide, 37 mahallede 2 bin çiftçiye hizmet vererek tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkıda bulunulması hedefleniyor.

İlçenin önemli ekonomik kaynaklarından çeltik ekimlerinin önümüzdeki günlerde başlayacağı ve çiftçilerin daha iyi bir sezon geçirebilmesi adına tüm hazırlıkların tamamlandığı öğrenildi.