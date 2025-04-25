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Manyas'ta Tarımsal Sulama Sezonu Açıldı

Manyas'ta Tarımsal Sulama Sezonu Açıldı
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Manyas Barajı'ndan sulama sezonunu başlatarak 150 bin dönüm arazide tarımsal üretimi desteklemeyi hedefliyor. Çiftçilere hizmet verilecek.

Balıkesir'in Manyas ilçesindeki tarımsal sulama sezonu açıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı tarımsal sulama sezonunun açılışını Manyas Barajı'ndan kanallara su vererek başlattı.

Manyas Ovası'nda toplam 150 bin dönüm sulanabilir arazide, 37 mahallede 2 bin çiftçiye hizmet vererek tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkıda bulunulması hedefleniyor.

İlçenin önemli ekonomik kaynaklarından çeltik ekimlerinin önümüzdeki günlerde başlayacağı ve çiftçilerin daha iyi bir sezon geçirebilmesi adına tüm hazırlıkların tamamlandığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Süleyman Özaydın - Güncel
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