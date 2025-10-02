Manyas'ta Ayçiçeği Hasadı ve Alım Kampanyası Tamamlandı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde ayçiçeği hasadı ve Yağlı Tohumlar Kooperatifinin yürüttüğü alım kampanyası sona erdi.

Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, bu yıl ilçe genelinde 16 bin dönüm alanda ayçiçeği ekimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Kuraklık nedeniyle verim kaybı oluştuğunu belirten Kalpakçı, "Bu yıl rekolte beyannamesi veren 310 ortağımızdan 2 bin 200 ton ürün alımı gerçekleştirdik. Alım kampanyamız biter bitmez yeni ekim dönemi için üreticilerimize ayni ve nakdi kredi çalışmalarına başlanıldı. Bu amaçla kooperatifimizde satışını yaptığımız fenni yem, küspe ve gübre gibi üreticilerimizin tüm girdi kalemlerinde Eylül 2026 vadeli kampanyalı satışlara başladık." dedi.

Kalpakçı, üreticilerin yanında olduklarını belirterek, "Gerek tarımsal gerekse hayvansal üreticilerimizin ihtiyaçlarını giderecekleri zaman kooperatifimize uğrayarak kampanyalar hakkında bilgi almaları kendi menfaatleri için uygun olacaktır. Her yıl olduğu gibi bu yılda kooperatifine güvenen ürünlerini vererek destek olan tüm üreticilerimize teşekkür ederim." ifadesini kullandı.